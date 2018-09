Obispo de Copiapó pidió perdón por abusos a menores en la Iglesia

Sin ningún diputado de Atacama y por primera vez con lengua de señas, se realizó hoy el Te deum en la Catedral de Copiapó, donde el obispo Celestino Aós, pidió perdón por los actos cometidos por la iglesia y además hizo un llamado al aporte que cada ciudadano puede hacer a su región y al país.

"Las Fiestas Patrias deben ser un llamado para cada uno: ¿qué aporta usted a Chile? ¿en qué lo ha mejorado en este año? La corrupción se da también día a día, en los pequeños acomodos y estafas", indicó el obispo.

"No supimos defender la vida: nos duelen los asesinatos en Chile: dos personas son asesinadas cada día y 650 en un año; nos duelen los asesinatos en el seno de su madre por los abortos: en los diez meses que lleva la ley de aborto por tres causales se reportan 394 abortos, pero ya entre febrero y mayo del 2018 se reportan 198 abortos; y los investigadores más a la baja nos hablan de 15 mil abortos provocados al año en Chile " dijo en la homilía.

Pero una de las frases que más retumbó en la Catedral, fue la referida a los abusos de la iglesia. "No supimos defender a los niños de los abusos en las poblaciones o en el Sename; y como católicos nos duelen y avergüenzan especialmente los abusos por parte de sacerdotes, clérigos o religiosos. Y no supimos acoger y ayudar a las víctimas. Pedimos perdón a Dios y les pedimos perdón a las víctimas y comunidades. Nuestra petición de perdón es compromiso de corregir cuanto sea preciso y hacer cuanto podamos para que estos hechos no vuelvan a producirse".

Comentario

Luego del Tedeum, Aós conversó con Cooperativa respecto de estas reflexiones y puntualizó que "Esto viene de la realidad humana, nadie es perfecto y cada uno debe de pedir perdón porque quizás no ha hecho por Chile, lo que podía este año, pero también somos solidarios cuando formamos un cuerpo y nosotros como Iglesia Católica y especialmente nosotros como clérigos, asumimos los horrores de los comportamientos de quienes han vulnerado a los niños y por eso pedimos perdón".

"Si cada uno se esfuerza por ser mejores en sí mismo, vamos a tener un Chile mejor" sentenció el obispo de Copiapó.