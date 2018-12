Presentan reclamo a Contraloría por visita del ministro de Salud a Atacama

Siguen las repercusiones por la visita del ministro de Salud, Emilio Santelices, a la Región de Atacama, de la que el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, aseguró que se enteró vía Twitter del viaje de la autoridad.

Ahora el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), presentó un reclamo a la Contraloría ya que fue avisado de la venida del ministro a las 23:58 horas del día anterior.

"Claramente el Ministerio de Salud armó con premeditación la idea de que la visita del ministro Santelices fuera de carácter cerrado, con participación y aviso exclusivo para la gente que forma parte del Gobierno", explicó.

Mulet aseguró que "los parlamentarios que no somos parte no fuimos invitados o recibimos la invitación a última hora, con clara intención de que no llegáramos. Obviamente no había interés alguno de que pudiera concurrir".

"Esto no sólo le hace mal al Gobierno, sino que le provoca un gran daño a la democracia. El organizar la visita sólo con su gente evidencia una falta de orden administrativo grave. Aquí hay responsabilidades que perseguiré hasta que se apliquen las sanciones que correspondan", puntualizó el también vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Finalmente, Mulet enfatizó que el ministro viaja con recursos públicos y que por eso debe ser una visita abierta dando el aviso respectivo a los equipos territoriales.

"Atacama es una región que presenta muchos problemas en materia de salud. Contamos con la tasa más baja de especialistas y el tema es extremadamente sensible, por lo que es inaceptable que se pretendan instrumentalizar políticamente temas tan delicados para los atacameños. Ese es el motivo del reclamo formal que presentamos ante la Contraloría por esta situación", concluyó el legislador.