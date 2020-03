Alcalde de Coyhaique criticó prohibición de uso de leña húmeda

"Si este superintendente viniera a vivir acá en los meses de junio y julio, cuando el frío cala los huesos, a ver si va a ser capaz de no ocupar leña húmeda".

Ésta fue la respuesta del alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, tras conocer el anuncio de prohibición realizado por el superintedente de Medio Ambiente.

A través de un comunicado, la SMA señaló que el superintendente Cristóbal de La Maza confirmó la prohibición del uso de leña húmeda este invierno en Coyhaique, como parte de las medidas que le competen a la institución en el marco del Plan de Descontaminacion mp 2,5.

"La SMA quiere ser parte de la solución a este problema, y a fines de marzo fiscalizamos la prohibición del uso de calefactores a leña en locales comerciales y oficinas públicas y desde julio de este año se suma la fiscalización de la humedad de leña que se comercialice en Coyhaique", indicó De la Maza.

"Hay que ponerse en los zapatos de la gente"

Desde el municipio compartieron que esta medida probablemente va en el camino correcto, pero cuestionaron la ausencia de soluciones concretas para que la gente pueda acceder a otros métodos de calefacción barata.

"Yo creo que hay que ponerse en los zapatos de la gente que no tiene o que tiene un sueldo muy bajo para poder calefaccionarse. Nosotros pedíamos un subsidio estacional para los combustibles, para contrarrestar el precio de la leña húmeda, y no se ha tomado ninguna medida al respecto", señaló el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala.

Desde el municipio, ad portas del inicio de los meses más fríos, ven con una mirada un tanto negativa el futuro de la capital regional de Aysén en materia de descontaminación.

"Lo que uno vislumbra es que vamos a vivir la misma situación del año pasado y el año anterior: no hemos visto medidas del Gobierno que vayan a atacar de manera directa las consecuencias que podemos tener ahora, en este invierno", indicó Huala.

El alcalde de Coyhaique agregó que durante 2019 no se realizó ninguna reunión con las autoridades de Gobierno para evaluar medidas de corto plazo: "No hemos tenido ninguna reunión. No nos han informado absolutamente de nada de cómo vamos a atacar este invierno la contaminación", señaló.

Desde el 1 de abril de este año entrará en plena vigencia en Coyhaique el plan de descontaminación por material particulado fino (Mp 2,5) publicado en junio de 2019, este nuevo marco legal incluye medidas más estrictas y restrictivas en pos de diminuir la contaminación de la capital regional aysenina.