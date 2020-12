Condenado con libertad condicional es imputado por crimen de adolescente con discapacidad

El Juzgado de Garantía de Coyhaique formalizó a José LLanquín de 43 años, imputado por el Ministerio Público como autor de las lesiones que provocaron la muerte del adolescente Damián Velásquez de 15 años de edad.

Según relató en audiencia el fiscal, José Moris, la víctima "caminaba por la calle Río Jeinimeni de Coyhaique, cruzándose con el imputado José Llanquín Alvarado, donde sostienen una conversación por un perro, lo que ofuzca al imputado, agrediendo con un golpe de puño la cabeza de la víctima para, acto seguido, extraer un cuchillo que portaba, apuñalando a la víctima en la zona abdominal"

Testigos

El relato de los testigos concuerda con la versión presentada por la Fiscalía, la cual señala que un perro, que acompañaba al imputado, comenzó a ladrarle a la víctima, por lo que Damián le solicitó que amarrara a su mascota, situación que derivó en la agresión.

"Un perro comenzó a ladrarle a ese niño, en ese momento no me percaté de lo que sucedió, tan solo aprecié cuando el niño le indicó al imputado (que amarrara a su perro). En ese instante el imputado le contestó y es ahí cuando le propina un golpe de puño en su cara... Sentí temor por lo que estaba pasando, por lo que seguí caminando hacia mi casa, no obstante, le gritamos ¡para, para, es un niño!, luego el imputado entregó un gorro a una persona y dijo: "ya chao, ya las cagué", retirándose del lugar", señaló el persecutor al leer la declaración de uno de los testigos.

Declaración

Tras ser detenido la tarde del martes en Río Tranquilo, distante a 200 kilómetros al sur de Coyhaique, el imputado José Llanquín, prestó declaración ante el fiscal, reconociendo haber bebido 18 cervezas y cerca de dos litros de vino, momentos antes de agredir al adolescente.

Según indicó en la audiencia Moris, el imputado relató que "me encontré con cuatro cabros, los que andaban con un perro más grande que le empezó a pegar al que me acompañaba a mi, yo le pedí que asujeten a su perro, a lo que los niños respondieron y se acercaron a pegarme, para defenderme yo quise asustarlos y me acordé que tenía el cuchillo y tiré un corte para defenderme, pero nunca pensé que le había pegado una puñalada".

Prisión preventiva

El adolescente asesinado, Damián Velásquez, tenía una discapacidad intelectual y sensorial visual del 47 por ciento, y desde el pasado domingo la comunidad de la Escuela Diferencial España exigía justicia y la detención del imputado.

"Reconozco el delito por el que está formalizado y reconozco de igual manera la penalidad asignada, pero al día de ayer y conforme a la declaración prestada y a la revisión de los antecedentes, el imputado se iba a presentar para que se cumpliera su detención, fuera de la comuna de Coyhaique el se entera de la muerte y procede a entregarse", indicó el defensor penal, Ricardo Flores.

El imputado, José Llanquín Alvarado, al momento del ataque, se encontraba cumpliendo una condena de tres años y un día con la pena sustitutiva de libertad condicional, por el delito de amenazas en el contexto de violencia intrefamiliar.

Además de decretar la medida cautelar de prisión preventiva en su contra, el juez Mario Devaud, determinó un plazo de 120 días para que el Ministerio Público desarrolle la investigación.