Coyhaique: Acusado por conducción en estado de ebriedad arriesga una pena de hasta 10 años

En el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique se realiza el juicio contra José Zurita Martínez, acusado del delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, a raíz del accidente en el que fallecieron tres personas en el mes de junio de 2019.

Si bien el Ministerio Público en la acusación fiscal solicita una pena de cinco años de cárcel, para la parte querellante, representando a las familias de las víctimas, la sanción debería alcanzar los 10 años privado de libertad.

"Hemos pedido una pena aún mayor que de la Fiscalía, estamos pidiendo 10 años de carcel porque básicamente esa conducta temeraria, irresponsable, está condicionada por querer correr el vehículo", indicó el abogado querellante, Jaime Dagnino.

La velocidad y el estado de ebriedad del imputado, también fueron los argumentos utilizados por la Fiscalía para realizar el alegato de apertura, explicando las razones por las que el Ministerio Público decidió acusar a José Zurita.

"A 158 kilómetros por hora, no avanza a 13 metros por segundo, avanza a 44, lo que significa que recorre una cuadra en 2,2 segundos. Si a ello le sumamos que el imputado no solo conducía a esa velocidad sino que además lo hacía ebrio, con 1,22 gramos de alcohol por litro de sangre, con su capacidad de reacción disminuida, casi no hay huella de frenado, porque a esa velocidad el imputado practicamente no vió al vehículo que chocó", indicó el fiscal jefe de Coyhaique, José Moris.

Las fuerza del impacto provocó lesiones en los tres ocupantes del otro vehículo, quienes fallecieron en el mismo lugar. Sin embargo, desde el punto de vista de la defensa el responsable del accidente fue justamente una de las víctimas fatales.

"El conductor del vehículo que fue chocado, manejaba con estado de ebriedad, certificado en la carpeta investigativa, sino que además no tenía licencia de conducir. La defensa cuenta con la hoja de vida del conductor que acredita lo anterior y asimismo esta persona se habría pasado una señal ceda el paso, el derecho preferente de paso lo tenía mi representado", explicó el defensor penal público, Mauricio Martínez.

Se estima que el lunes en la tarde concluirá la etapa probatoria del juicio, por lo que ese mismo día se podría conocer el veredicto de los tres jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique.