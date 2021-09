Coyhaique: Doctora y paciente se acusan mutuamente de agresión en Cesfam

El Servicio de Salud de Aysén está investigando dos denuncias recibidas a propósito de un hecho ocurrido el domingo en el Cesfam Alejandro Gutiérrez de la ciudad de Coyhaique, que involucró a una doctora y a la madre de un niño que asistió de urgencia al recinto: ambas mujeres se acusan mutuamente de agresión.

"Estamos analizando los hechos, porque también la doctora dice que hay agresión... Se está revisando bien la situación, estamos haciendo los análisis porque tenemos una denuncia por la usuaria y otra de la médico, así que estamos recabando los antecedentes para tener certeza y ver cómo solucionamos esta situación, que claramente no corresponde", señaló el director del Servicio de Salud, Gabriel Burgos.

"ME HIZO SENTIR TONTA"

Según el relato de la madre del paciente, el altercado se produjo luego de que ella pidiera en al menos tres ocasiones a la profesional que le explicara el diagnóstico de su hijo.

"Le pedí perdón, porque la vi exaltada respondiéndome. Ella insistía en un tono muy marcado, haciéndome sentir un poquito tonta, por decir que no entendía lo que me había diagnosticado", relató Ninoska, mujer que denunció la presunta agresión por parte de la facultativa.

"Ella me dijo que estaba cansada de los pacientes que le pedían el nombre para pedirle reclamos. Sentí un agarrón a la fuerza y me dijo: 'Tú no vas a hacer nada' y me agarró la muñeca", contó.

FACTOR ESTRÉS

José Luis Toledo, director del Cesfam Alejandro Gutiérrez, comentó que tanto el personal de salud como los usuarios están sometidos a un constante estrés, especialmente quienes asisten al Servicio de Atención Primaria de Urgencias.

"El SAPU tiene una alta demanda y hay también una situación de harto estrés, que tenemos que controlar tanto de los usuarios como del personal". Sin perjuicio de lo anterior, en este caso "es importante detallar esta situación y determinar qué fue lo que sucedió", dijo Gutiérrez.

Por el minuto sólo se están recabando los antecedentes respecto a los hechos ocurridos al interior del consultorio, y tras su evaluación se determinará si se inicia la investigación administrativa correspondiente.