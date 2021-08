Coyhaique: Hombre atacó con motosierra a vecino que le negó un cigarrillo

Carabineros de Coyhaique detuvo a un hombre por el delito de amenazas, luego de que intentara atacar con una motosierra a su vecino, quien se negó a regalarle un cigarrillo.

Vecinos de la calle Cerro Mackay llamaron a Carabineros para informar sobre este extraño y violento hecho, mientras el atacante cortaba con la motosierra el cerco que separa ambas propiedades.

"Estando la víctima en su domicilio, salió al exterior del patio con la finalidad de poner en marcha un vehículo, instante en que un residente del sector salió a su paso, solicitando un cigarrillo. El le contestó que no tenía cigarrillos, porque no fuma, ante lo cual, el detenido ingresó a su casa, sacó una motosierra y amenazó de muerte a su vecino por no facilitarle un cigarro", relató el capitán Bruno Schulbach, de la primera comisaría de Coyhaique.

Cuando llegó Carabineros, el imputado ya había logrado cortar una parte del cierre perimetral divisorio entre ambas propiedades y los funcionarios lograron que el hombre se calmara, evitando un hecho de mayor gravedad.

"Gracias a Dios estamos saliendo del tema de la pandemia, pero sí hay que ver los trastornos psicológicos que está viviendo nuestra población respecto al tiempo prolongado en nuestros domicilios. El llamado siempre es a que si vemos algún tipo de signos extraños en nuestros familiares y que denote este tipo de reacciones, obviamente es tratarlos de la forma más oportuna posible", agregó el capitán Bruno Schulbach.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras que el imputado fue derivado a la audiencia de control de detención y formalización por los delitos de amenazas y daños.