Diputado RN pidió la salida de Luis Castillo por dichos de "reuniones sociales" en consultorios

El diputado de RN, Andrés Celis, se lanzó en picada en contra del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, luego de la polémica frase en la que aludió a que las personas van temprano a los consultorios para hacer vida social.

El parlamentario oficialista acusó falta de sensibilidad y desconocimiento de la realidad por parte de autoridad y aventuró una teoría respecto a que sus dichos no fueron accidentales.

"Es una vergüenza. Es desconocer la realidad en nuestro país. Yo he visitado numerosos consultorios muy temprano y nunca en mi vida he visto a una persona que vaya a hacer vida social al consultorio. Al contrario. Yo veo a gente que alega, veo gente con muchos dolores, veo gente que quiere que la atiendan rápido", dijo Celis.

"De verdad, no puedo comprender ni entender lo que dijo el subsecretario Luis Castillo. Yo tengo dos teorías: una es que a lo mejor le pidieron la renuncia y esto lo dijo en razón de que ya está echada la suerte y la otra es que él ya vaya a renunciar en los próximos días e hizo este comentario. Para mí es un comentario que no tiene ningún fundamento, porque nunca, insisto, nunca en mi vida, pero nunca, he visto que una señora se levante a las cinco de la mañana para hacer vida social", recalcó.

Además Celis reafirmó que esta "es la gota que rebalsó el vaso de agua. Un subsecretario de Redes Asistenciales no puede decir que en un consultorio la gente va a hacer vida social y me parece que aquí lo que debe hacer es dar un paso al lado".

Vocera valoró disculpas

En tanto, la vocera Cecilia Pérez calificó la frase de Castillo como desafortunada y destacó su retractación en la que ofrece disculpas.

"Sin duda es una frase desafortunada que el propio subsecretario se ha dado cuenta y ha pedido disculpas hace pocos minutos atrás a través de su cuenta de Twitter", comentó la vocera.

"Lo peor es no reconocer cuando uno se equivoca y la verdad es que todos, nos equivocamos todos los días", enfatizó.

Bellolio: Las personas quieren atención de salud

A su vez, el diputado Jaime Bellolio (UDI) compartió que no fue una expresión feliz la de Castillo, pero no está de acuerdo con la salida del subsecretario.

"No he escuchado completa la frase, no sé el contexto en que lo dice, pero evidentemente los consultorios son un lugar de atención primaria de salud que no es ninguna reunión social", sostuvo.

"Las personas que van a la cinco de la mañana van (a los consultorios) porque quieren una atención de salud y no por otras razones. Efectivamente hay un componente social en el sentido que hay personas que son más vulnerables, que son de mayor edad que no acceden a través de Internet, pero eso no significa que vayan a hacer vida social sino que obviamente van allá por que necesitan una atención de salud", recalcó Bellolio.