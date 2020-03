Dos centros de salud se suman a extenso paro en Coyhaique

El Cesfam Víctor Domingo Silva de Coyhaique y la Unidad de Salud Mental se sumaron este viernes a la paralización que mantiene hace 12 días el Centro Comunitario de Rehabilitación "Las Quintas" y los funcionarios de la Bodega de Farmacias Regional, quienes demandan mejoras en infraestructura que permitan generar condiciones más favorables de trabajo.

Santos Mercado, funcionario de la Unidad de Salud Mental del Hospital Regional, explicó que "no contamos con las condiciones para entregar una buena atención a los pacientes y una buena respuesta a los familiares. Contamos con nueve camas, con problemas de infraestructura, nuestras bodegas de material esteril se gotean enteras"

"El Centro Las Quintas no reúne las condiciones de infraestructura mínima para funcionar, lo que pone en riesgo a los funcionarios y a los usuarios. Condiciones mínimas como problemas de calefacción, infraestructura de los box, las calderas también, son soluciones que hemos pedido hace mucho tiempo y que con esta administración ha sido muy dificultosa la comunicación", señaló Sandra Paredes, del Cesfam Victor Domingo Silva.

Los funcionarios del Centro Comunitario "Las Quintas" han denunciado plaga de ratones, caldera antigua sin repuestos disponibles y que el edificio arrendado nisiquiera tiene una resolución sanitaria de la Seremi de Salud.

Desde la Fenats regional Aysén apuntan a la actual administración de la red asistencial como los responsables de no entregar las condiciones necesarias para desarrollar la correcta atención en los centros movilizados.

"Nosotros no somos quién para pedir la renuncia de una autoridad, lo que nosotros estamos exigiendo que las personas que hoy día no dan el ancho tengan que dar un paso al costado. Esta demanda no viene de los gremios, viene de los funcionarios y en este movimiento escalonado cada vez son más los que se estan sumando y exigiendo", indicó el presidente de la Fenats Aysén, Rolan Cárcamo.

La tarde de este viernes se realizarán reuniones y votaciones en otros centros como el Cesfam Alejandro Gutiérrez de Coyhaique y algunos recintos dependientes de Salud Rural, los que desde el lunes se podrían sumar a la paralización de atenciones.