Dos décadas esperaron vecinos de Puerto Cisnes para recibir sus viviendas

Una dura lucha debió enfrentar las 81 familias de los comités de viviendas Nuevo Horizonte y Río Cisne, ambos de la ciudad de Puerto Cisnes en la región de Aysén, tras el abandono de las obras de construcción de sus viviendas por parte de la empresa encargada de construir sus casas.

El Serviu puso término al contrato y buscó una nueva empresa para terminar la ejecución del proyecto, responsabilidad que recayó en S y P Ltda. que retomó las obras en noviembre de 2018.

La seremi de Vivienda, Ana María Mora explicó que "el problema no solo era técnico, era humano, de familias, y no era imposible no sensibilizarse ante esto y buscar soluciones. Hoy es alegría y fiesta, felicitamos a las familias y esperamos que tengan una vida más feliz y plena".

La presidenta del comité Nuevo Horizonte, Carolina Llancapani dijo que "una vez que nos dejaron abandonaditos las autoridades se pusieron las pilas y se hizo un trabajo bonito y en conjunto. Quiero felicitar a mis vecinos y espero que sigamos siendo tan buenos vecinos como lo hemos sido en este largo trayecto".

Marta Cifuentes, presidenta del comité Río Cisnes señaló que "son 20 años de lucha de este comité, 11 años míos como presidenta. Hoy es el culmine de una etapa, de un sueño, pero yo creo que el corazón de dirigente va a seguir y vamos a seguir haciendo nuevas cosas".