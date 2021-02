Ex administrador municipal de Coyhaique fue recontratado a cuatro días de su renuncia

La Municipalidad de Coyhaique confirmó la recontratación de Orlando Alvarado (Partido Radical), administrador municipal que renunció el pasado jueves luego que el Concejo Municipal anunciara la realización de una sesión especial donde se solicitaría su remoción por los problemas que se arrastran en la actual gestión.

La confirmación se realizó tras la filtración de un correo electrónico, enviado la mañana de este martes, donde el asesor jurídico de la municipalidad de Coyhaique, entrega la instruccción, atribuida al alcalde titular, Alejandro Huala (PS), de recontratar al renunciado administrador municipal.

"La Municipalidad de Coyhaique confirma la contratación de don Orlando Alvarado Díaz. Sus funciones se encuadran en la coordinación del cierre de la actual administración municipal y su posterior entrega a la nueva que dirigirá la comuna", señala el escueto comunicado enviado por el municipio.

Tras conocer la noticia desde el Concejo Municipal cuestionaron la validez de la instrucción debido a que el alcalde titular actualmente se encuentra con licencia médica, ausencia iniciada el mismo día en que se reveló la declaración de un ejecutivo de la empresa Itelecom sobre el presunto pago de una coima de ocho millones de pesos por el recambio de luminarias.

El concejal Ricardo Cantín (Independiente) señaló que "no podemos parar estas contrataciones porque son potestad directa del alcalde y la ley lo ampara para hacer estos movimientos políticos. No tenemos las herramientas, solo podemos chillar, denunciar por los medios, realizar denuncias públicas y en Contraloría. Llevamos varias denuncias y aún no hay respuesta del ente contralor".

"El alcalde entiendo que anda en médico, yo no sé qué médico está viendo porque está apagando el fuego con bencina, vamos a recurrir a Contraloría para intentar frenar esta nueva contrata", agregó el concejal Patricio Adio (PS).

El ex administrador municipal fue incorporado en calidad de contrata con un grado 7, lo que implica una remuneración líquida cercana a los 2 millones y medio de pesos mensuales.

Funcionarios cuestionaron ausencia de alcalde y directores municipales

En un punto de prensa realizado por la Asemuch Coyhaique, los funcionarios abordaron las últimas irregularidades detectadas en el municipio e indicaron que los problemas administrativos tienen impacto directo en la comunidad.

En las declaraciones, señalaron que actualmente el municipio se encuentra acéfalo, por la licencia médica del alcalde y de otras autoridades como en la Dirección de Desarrollo Comunitario.

"El municipio esta acéfalo, no hay directrices, todo se improvisa, estamos en el aire, algunos de los colegas no tienen órdenes de superiores y en definitiva lo que se ve afectado acá es nuevamente la comunidad, porque hay carteras de proyectos y ayudas que se deben dar, el municipio tiene que seguir funcionando tal y cual lo estaba desde que asumió el actual alcalde, no puede desaparecer de la noche a la mañana", indicó Enrique Solis, presidente de Asemuch.

Respecto a la apertura de 10 concursos públicos para integrar la planta municipal, cuestionados por el Concejo, desde la Asemuch Coyhaique indicaron que se encuentran haciendo la recopilación de antecedentes para presentarlos en Contraloría y detectar presuntas irregularidades que se puedan haber dado en el proceso.