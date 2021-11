Hombre falleció cuando intentaba cruzar la frontera por paso no habilitado en Chile Chico

Un hombre de 55 años, identificado por familiares como Santiago Foitzick Arias, miembro de una conocida familia tanto en la Patagonia argentina como chilena, falleció mientras cruzaba la frontera por un paso no habilitado en la comuna de Chile Chico, con la intención de reencontrarse con su padre.

El cuerpo del hombre fue encontrado por un habitante del sector La Puntilla del Río Jeinimeni, quien de inmediato se comunicó con Carabineros.

"Dio aviso a personal de la Tercera Comisaría y junto a ellos concurrimos al sitio del suceso, verificando dicha situación. Para proceder al rescate de este cuerpo solicitamos la ayuda del personal de Bomberos, quienes trabajaron en este acontecimiento", indicó la fiscal Estefanía Leiva.

Santiago Foitzick pertenecía a la agrupación "Queremos ver a nuestros familiares zona norte", una de las organizaciones que durante las últimas semanas, a ambos lados de la frontera, han solicitado la apertura del paso Jeinimeni, petición argumentada por los vínculos familiares existentes en la Patagonia chilena y argentina.

"Es conmovedor, es muy triste que el Gobierno haga oídos sordos. No sé si no verán las noticias o no se enteran de lo que acá en el sur estamos viviendo. En Santiago de Chile entran miles de personas ¿Qué medidas se usan ahí? Esas mismas medidas las pueden poner acá", pidió Adriana Cárdenas, vocera de la agrupación "El sur también existe, abran las fronteras".

El cuerpo de Santiago Foitzick, quién residía en Los Antiguos (distante a 13 kilómetros de la ciudad de Chile Chico), fue trasladado al Servicio Médico Legal para su identificación y determinación de las causas de muerte.