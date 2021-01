Molestia en Melimoyu por inscripción del nombre del poblado como marca por empresa de Santiago

En la decada del 80, en el marco de un proyecto de poblamiento de la región de Aysén, decenas de familias llegaron hasta el sector de Melimoyu, mismo nombre del volcán que es la principal postal del lugar, ubicado en el litoral norte aysenino. Si bien la idea de desarrollar un pueblo fracasó, muchos de ellos decidieron quedarse y realizar su vida en este apartado villorrio.

En estos días la tranquilidad habitual del sector se ha visto alterada luego que a emprendedores de la zona le comenzaran a llegar notificaciones por correo, conminándolos a cambiar el nombre de sus emprendimientos, ya que Melimoyu fue inscrito en la Inapi por una empresa con domicilio legal en la comuna de Providencia (Región Metropolitana) y con inversiones en la comuna de Cisnes.

"Esta gente se adueñó de la palabra Melimoyu y en el caso mío que tengo un emprendimiento que se llama Hostería Melimoyu, me llaman y me dicen: 'Te estoy llamando de Alto Melimoyu Lodge para decirte que no puedes ocupar más la palabra Melimoyu'. Yo pensé que era una broma pero me dijeron que ellos la inscribieron en Inapi", explicó Pía Rojo, hija de colonos y emprendedora turística.

El nombre de la localidad es utilizado por una decena de emprendimiento de la zona que en los últimos años ha comenzado a tener un despertar turístico debido a la belleza de sus paisajes.

"Los colonos, nosotros, tenemos emprendimientos. Existe "Melimoyu Verde", "Melimoyu Austral", "Cabañas del Bosque Melimoyu", que son todos de hijos de colonos que estamos haciendo nuestros emprendimientos a puro ñeque y llega esta gente que son millonarios, gente con mucho capital que viene a la región a faltarle el respeto a la gente y a ponernos la pata encima", añadió Rojo.

Según los registros de la Inapi, la empresa "Alto Melimoyu", que posee un lodge en el sector de La Junta, hasta el 2027 tiene registrado como marca el nombre geográfico para variados usos desde agua envasada, cervezas, hasta hospedaje y hotelería.

"Mucha gente ha llevado el nombre Melimoyu en sus cabañas, almacenes, campings y queremos ver cómo los apoyamos. Cuando uno se integra a una economía, cuando desarrollamos emprendimientos, tenemos que saber muy bien que tenemos que hacerlo de forma muy amistosa con quienes nos rodean. Si bien tenemos que generar nuestra propia marca no podemos pasar a llevar al resto", señaló el seremi de Economía de Aysén, Carlos Pacheco.

Desde la empresa "Alto Melimoyu" a través de un comunicado calificaron como tendenciosas las declaraciones que se han efectuado sobre la "legitima y legal posesión que tenemos de la marca comercial Melimoyu".

Comunicado a La Comunidad de La Localidad de Melimoyu by Jav Verdejo on Scribd

"El hecho de efectuarse el registro anterior no impide el uso de la palabra 'Melimoyu', como erróneamente se insinúa en las declaraciones realizadas. Lo que sí significa es que impide que otro servicio de hospedería, hotelería y alojamiento se denomine igual que el nuestro, para efectos de evitar confusiones a los usuarios", agrega el comunicado.

De todas formas desde la Seremi de Economía en la Región de Aysén solicitaron información a Inapi sobre el proceso de inscripción del nombre por parte de la empresa.