Nabila Rifo cayó por la escalera de su casa y sufrió fracturas múltiples

Nabila Rifo se encuentra internada en el Instituto Traumatológico de Santiago a raíz de fracturas múltiples que sufrió al caer por la escalera de su casa en Coyhaique, en la Región de Aysén.

Según informó El Mercurio, el accidente doméstico ocurrió el domingo 16 de septiembre: "Me caí desde la escalera de mi casa. Me resbalé, porque tengo piso flotante. Ni siquiera pisé un peldaño", contó la mujer, quien fue sometida en el Hospital de Coyhaique a una cirugía en la que se le instaló un fijador externo por fractura de tibia.

Debido a la gravedad de su condición fue trasladada esta semana en avión-ambulancia a la capital: "Tengo una fractura muy complicada. Me han dicho acá que se me rompió la tibia y el peroné, además de los huesos del tobillo. El doctor está viendo cómo me pueden operar para no quedar con secuelas... El riesgo es que a lo mejor no pueda volver a caminar bien", lamenta Nabila.

"Si no fuera por mi ceguera no tendría accidentes"

La víctima de violencia de género responsabiliza por la desgracia a su ex pareja, Mauricio Ortega, quien cumple una condena de 26 años por el brutal ataque de mayo de 2016 en que la golpeó y le sacó los ojos.

"Le echo la culpa de todo lo que me hizo, porque si no hubiera sido por mi ceguera no tendría los accidentes que tengo de repente. A veces me quemo, me tropiezo o estoy inhabilitada para hacer algunas cosas", relató al matutino.

"Mauricio me demandó"

"Ya he asumido mi ceguera. Me costó como un año hacerlo. Hago las cosas en mi casa (...) y justo me pasa esto. Más encima, he debido dejar a mis hijitos solos allá (en Coyhaique), a cargo de mi mamá", agregó Nabila, que precisa que aún no supera el trauma de la agresión: "Por el ataque aún tomo pastillas, porque no puedo dormir. A veces me vienen ataques de pánico, no importa que esté alegre".

Por otro lado, "Mauricio (Ortega) me demandó hace un mes, porque quiere que los niños lo visiten en la cárcel. Pero yo me opuse, porque tienen apenas seis y siete años. También se opuso a empezar a pagar una pensión de alimentos de 50 mil pesos, porque sé que vendió su casa", indicó Rifo desde su hospitalización, donde es acompañada por una hermana.

La próxima semana podría ser sometida a una nueva cirugía, y se estima que su convalecencia podría durar dos meses.

El Mercurio recuerda que, antes de este episodio, Nabila volvió a aparecer en los medios a inicios de agosto, cuando una ex pareja entró a su hogar, supuestamente para amenazarla de muerte con un arma blanca. El caso es investigado por la Fiscalía, que dictó 90 días de indagatoria por el delito de amenaza y violación de morada.