Realizan reconstitución de escena por joven herido por patrulla militar en Villa O'higgins

Hasta la ciudad de Villa O´higgins, en el extremo sur de la región de Aysén, se trasladaron los funcionarios de la Fiscalía, Carabineros, Ejército y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para participar de la reconstitución de escena de los hechos ocurridos el pasado cuatro de julio donde resulto herido y en riesgo vital, el estudiante Martín Villegas de 20 años.

Lo que se intenta establecer, por parte de la Fiscalía, es si el uso del armamento se ajustó a derecho.

"Realizamos la reconstitución de escena, en el lugar, con todas las versiones de testigos, imputados y víctimas. Carabineros grabó todo esto, se recibieron los informes, tanto del laboratorio como de la unidad que está a cargo de la investigación, y estamos a la espera de la toma de decisión que yo creo que estaríamos en condiciones de tomarla en el mes de enero para ver cual es el curso a seguir, una vez analizados los antecedentes" señaló el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

Tanto la familia de Martín Villegas, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentaron querellas contra todos quienes resulten responsables por el homicidio frustrado del estudiante.

Una de las críticas vertidas desde los abogados de la familia es que al día siguiente de ocurrido los hechos y tras el análisis de los primeros antecedentes, la fiscal indicó que el uso de las armas era justificado y decidió dejar en libertad a los uniformados involucrados.

"Es un ambiente hostil porque la Fiscalía ya buscó exonerar de responsabilidad a quién o quiénes dispararon" indicó el abogado querellante, Cristian Cruz, quien agregó que "no acataron las reglas del uso de la fuerza, entonces aquí no es tolerable, no es aceptable el resultado de lo que debió ser una simple fiscalización"

Los hechos ocurrieron en el contexto del toque de queda, los integrantes de la patrulla militar señalan que fueron agredidos por un grupo de personas y al verse superados en número utilizaron una escopeta y una pistola para defenderse; la versión de las víctimas civiles indica que la patrulla ingresó sin autorización a una propiedad privada y que los dueños de casa los expulsaron generando la discusión que terminó con dos vecinos lesionados por disparos.