Seremi descartó persecución contra ex yerno de senador Sandoval

El seremi de educación de Aysén, Sergio Becerra, descartó haber recibido presiones para no renovar el contrato de un técnico en Administración que se desempeñaba en la Oficina de Partes de la Secretaría Regional Ministerial, quien es ex yerno del senador David Sandoval.

Si bien en un primer minuto, a través de su periodista, indicó que no se referiría a la situación, horas más tarde envió un audio donde explicaba las razones de su decisión.

"Bajo mis facultades, se le dio aviso al funcionario, con la debida antelación como lo establece la ley, que el próximo año no se le renovaría contrato, esto bajo la necesidad de readecuar y reorganizar la Secretaría Regional Ministerial frente a las necesidad actuales del servicio", señaló Becerra.

Los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), creen que tanto el ingreso del funcionario al servicio como su salida se debe a la relación que mantenía con la hija del parlamentario y al actual proceso de divorcio.

Respecto a esto, el seremi indicó que "al funcionario se le notificó con antelación, conocía de antemano la situación y además respecto a la vida personal de cada persona, eso no es un factor para prescindir o no de un trabajo. Aquí no se ha despedido a nadie por vínculos familiares o intereses políticos de ningún tipo".

La no renovación de contrato del Técnico en Administración ya está en manos de la abogada de Andime a nivel nacional y actualmente está en evaluación las acciones legales que se tomarán para revertir la decisión del seremi de Educación de Aysén.