Superintendencia formuló cargos contra Municipalidad de Aysén por planta de tratamiento de agua

La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra la Municipalidad de Aysén como entidad a cargo de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Villa Mañihuales, debido a deficiencias asociadas a la mala operación de sus instalaciones.

El regulador constató en una fiscalización realizada en octubre de 2019 varios incumplimientos ambientales de este proyecto, desde malos olores hasta descarga de aguas no tratadas al Río Mañihuales.

"Al momento de la inspección, el sistema de cloración no estaba realizando la desinfección requerida debido a una deficiente operación del sistema de bombeo de cloro hacia la descarga del efluente", explicó Óscar Leal, jefe de la oficina regional Aysén de la Superintendencia de Medio Ambiente.

También "se verificó en uno de los estanques de la planta una acumulación de lodo sin tratar, que superaba el nivel de líquido y que no se pudo comprobar el retiro, prensado y disposición final de los lodos, que deberían generarse como resultado de una operación normal en una planta de este tipo", dijo el funcionario.

Además se constató que la planta carece de un equipo generador eléctrico de respaldo, no realiza monitoreos del efluente tratado, no contaba con equipamiento de laboratorio ni de control de procesos, la operación era de tipo manual y no había personal que asegurara su operación nocturna.

Tras la formulación de cargos, la Municipalidad de Aysén tiene un plazo de 15 días para presentar sus descargos. A raíz de los incumplimientos detectados arriesga desde multas hasta la revocación de la calificación ambiental y la clausura del recinto.