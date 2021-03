Transportistas de Chile Chico amenazan con nuevas movilizaciones de no haber mejoras en la Ruta CH-265

Cerca del mediodía los transportistas que mantenían cortado el ingreso a la ruta CH-265, que une Chile Chico con las localidades del sur de la Región de Aysén, depusieron la movilización iniciada a raíz del mal estado del camino.

Hace semanas que los choferes y dueños de camiones han solicitado una intervención mayor en la ruta, ya que los hoyos en ella y la falta de mantención en la carpeta de material estabilizado, genera problemas en sus maquinarias y, además, dificulta el traslado de leña y otros insumos básicos.

"El camino está intransitable, venimos rebotando seis horas desde Guadal hasta Chile Chico, ya no tenemos por dónde buscarle, hacemos pedazos nuestras máquinas. Pagamos los combustibles más caros de la región y tenemos la ruta más mala de Aysén, esto ya toco fondo, no podemos seguir trabajando y vamos a tener un pueblo desabastecido de leña y no hay ninguna respuesta de la autoridad", indicó Sebastián Durán, transportista de Chile Chico.

Compromisos

La gobernadora provincial de General Carrera, Vanessa Vásquez, sostuvo una reunión con los transportistas movilizados, entregandoles ciertos compromisos para lograr que depusieran el corte de camino.

"Llegamos a un acuerdo. Hoy día estará trabajando una maquinaria de Vialidad desde Puerto Bertrand a Guadal, es una maquina que viene en camino desde Cochrane y la empresa que se hará cargo de la mantención del camino va a estar desde el día martes trabajando en el sector del Paso de las Llaves para mejorar las condiciones de tránsito en ese sector" explicó.

En el mes de diciembre se terminó el contrato de mantención con la empresa encargada de la ruta CH-265, por lo que en los últimos meses el camino solo ha sido reparado en un par de ocasiones por maquinaria de vialidad. De mantenerse las malas condiciones en la ruta, los transportistas no descartan iniciar nuevas movilizaciones durante la próxima semana.