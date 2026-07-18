Aguas del Valle activa fuentes de respaldo en Coquimbo: turbiedad en ríos se multiplicó por 10

Aguas del Valle debió detener sus captaciones superficiales y activar sus fuentes de respaldo en varias localidades de la Región de Coquimbo, producto del significativo aumento de la turbiedad en ríos, esteros y quebradas por las intensas precipitaciones del sistema frontal que afecta a la zona norte del país.

"Nuestros sistemas han resistido con solidez durante casi tres días de intenso temporal. Ahora, dada la alta turbiedad y la presencia de sedimentos, palos, barros y rocas en los ríos, estamos sosteniendo el servicio en varios lugares con fuentes de respaldo. Es importante que la ciudadanía haga un uso lo más acotado posible del recurso, de modo que las reservas logren cubrir el tiempo en que no podemos producir normalmente agua potable", dijo el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.

Suministro garantizado por 30 horas

En un balance de la emergencia, las autoridades informaron que el abastecimiento de agua potable está garantizado por al menos 30 horas mientras se monitorea la evolución de las condiciones del recurso hídrico.

Si la calidad del agua no mejora dentro de ese plazo, se activará un plan de contingencia con despliegue de camiones aljibe, principalmente en las comunas de Coquimbo y La Serena.

Elqui: la turbiedad se multiplicó por 10

En la provincia de Elqui, el aumento de caudales y la activación de quebradas obligaron al cierre preventivo de la bocatoma de la planta Las Rojas durante la madrugada de este sábado, activándose la operación del tranque de respaldo, que permite cerca de 24 horas de autonomía.

Gracias a esto, el suministro se mantiene normal para La Serena y Coquimbo.

"En pocas horas la turbiedad del cauce del Río Elqui se multiplicó por más de 10, pasando de alrededor de 4.000 a más de 44.700 NTU, un escenario extremo que obliga a operar con reservas y fuentes de respaldo para resguardar la continuidad del suministro", indicó Nazer.

Otras comunas afectadas

En Ovalle, el río presenta altos niveles de turbiedad y el sistema opera con fuentes alternativas, sin afectación al servicio de los hogares.

En Illapel, las fuentes Álvarez Pérez están fuera de operación, manteniéndose el abastecimiento con aporte desde Salamanca.

En Chañaral Alto y Combarbalá, los sistemas funcionan gracias a reservas acumuladas.

En Canela Alta y Canela Baja, la crecida de esteros impide la operación normal de las fuentes y el ingreso de camiones aljibe, por lo que se registra corte de servicio; durante la mañana se reforzará el abastecimiento con suministro alternativo.

En Sotaquí, la activación de quebradas obligó a detener la captación; el suministro continúa con reservas.

Cerca de 3.000 personas sin conectividad

En el mismo balance, el delegado presidencial regional informó que cerca de 3.000 personas permanecen con problemas de conectividad en la Región de Coquimbo como consecuencia del sistema frontal.

Aguas del Valle informó que estará actualizando la información en las próximas horas. El fono clientes 600 400 4444 está habilitado las 24 horas del día, al igual que el WhatsApp +56 9 99000325.