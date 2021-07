Alcalde de Coquimbo a legisladores: "¿Dónde estaban mientras reventaban la municipalidad?

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri salió al paso de las declaraciones de algunos legisladores de la región que criticaban los despidos ocurridos durante la última semana en el municipio y que afectaron a más de 200 trabajadores prestadores de servicios a honorarios.

El jefe comunal señaló que la medida responde a la actual crisis financiera, la que “es mucho más grave de lo que cualquiera pudiera haber imaginado, poniendo en riesgo a la comuna y hasta el momento superaría los 30 mil millones de pesos”.

“No hay dinero para pagar salarios. Está en riesgo el retiro de la basura e iluminación de Coquimbo. La comuna puede perder parte de su patrimonio. Esto es real y serio”, agregó Manouchehri.

Desvinculaciones, aclaró la autoridad municipal, en las cuales se excluyó a las personas mayores, mujeres embarazadas, salarios más bajos y a aquellos funcionarios con enfermedades graves.

Instalar una mesa de trabajo

Matías Walker, diputado de la Democracia Cristiana, llamó al alcalde de Coquimbo a instalar una mesa de trabajo porque los efectos de la crisis financiera del municipio no lo pueden pagar los trabajadores, dijo.

El legislador por la zona indicó que en la instancia “espera revisar con las asociaciones de funcionarios esta situación, porque nos consta que muchos funcionarios que hacen la pega, que no han tenido dobles contratos y no han cometido ninguna irregularidad que hoy están pagando el costo de esta crisis financiera y esto no puede ocurrir”.

Caza de brujas

Más duro en sus declaraciones fue el diputado de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, quien mostró su molestia por las desvinculaciones en el municipio de la comuna puerto durante la última semana.

“La caza de brujas en el municipio de Coquimbo no la vamos a aceptar. No puede ser que el alcalde Ali Manouchehri, a minutos de asumir como alcalde haga un despido masivo de más de 220 funcionarios y funcionarias que ni conoce”, declaró Eguiguren.

El diputado de RN señaló que el propio alcalde de Coquimbo “se comprometió a no aplicar esta práctica de despidos masivos, lo dijo en junio y borró con el codo lo que escribió con la mano. La verdad que esto es una inmoralidad”.

¿Dónde estaban?

Ali Manouchehri salió al paso a las críticas por los despidos de funcionarios municipales. Primero se dirigió primero a “los partidos políticos que han salido a criticar”, preguntándoles “¿Dónde estuvieron ustedes estos cuatro años cuando reventaban la municipalidad de Coquimbo?”.

“a los políticos que salieron a criticar ¿Dónde estuvieron sus fiscalizaciones mientras destruían la municipalidad?”, consultó el alcalde de Coquimbo.

Finalmente, desde el municipio de la comuna puerto se confirmó que se implementará un plan de austeridad y un plan para recaudar ingresos.