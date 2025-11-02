Coquimbo: En prisión preventiva quedó adulto mayor que asesinó y descuartizó a su hermano

El Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó la prisión preventiva para un adulto mayor, de 82 años, que asfixió hasta la muerte a su propio hermano, de 75, y luego lo desmembró con sierras y cuchillos en su domicilio.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Libertad, en la Villa Dominante de Coquimbo, donde el hijo de la víctima descubrió la macabra escena la noche del sábado. Tras dar aviso a la policía, el hombre fue detenido y, ante la evidencia, confesó la autoría del hecho.

El fiscal Ricardo Soto, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, detalló que durante la audiencia se presentaron: "testimonios de familiares de la víctima, quienes en este caso encontraron a la persona fallecida. Además, existe trabajo en el sitio del suceso de la Policía de Investigaciones, fotografías, videos del hecho, y también la declaración del propio imputado, quien reconoce su participación".

El juez Arturo Briceño concedió que al imputado le favorece la irreprochable conducta anterior, sin embargo, consideró que es un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la frialdad de su actuar.

"Aquí no existió una colaboración real. Es decir, el imputado en ningún momento, a esta altura del proceso, se puede entender que ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, porque él fue descubierto por los hijos tras negar que su hermano se encontraba al interior de la casa fallecido", argumentó el juez.

Además, agregó que "en este caso, especialmente tomando en cuenta la forma de comisión del delito, la gravedad del mismo y la sangre fría con la que actuó el imputado, lo tornan en una persona peligrosa para la seguridad de la sociedad".

El tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación, durante los que se espera conocer los reales motivos que llevaron al adulto mayor a asesinar a su hermano.