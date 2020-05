Un enfrentamiento entre dos bandas rivales, ocurrido a plena luz de día en la comuna de Coquimbo, terminó con una persona muerta.

Los hechos ocurrieron en el camino al Fuerte Lambert, donde un hombre que se trasladaba en una camioneta transportando cigarrillos fue interceptado por un grupo de desconocidos.

El teniente coronel Carlos Rojas, prefecto de Elqui, detalló que el grupo descendió del vehículo en el que se movilizaban y "le propinan uno o más disparos a quemarropa al conductor de la camioneta, quien lamentablemente fallece y los sujetos se dan a la fuga con parte de la mercancía".

El uniformado no descartó que los cigarros que transportaban y el ataque sean producto de algún tipo de tráfico, ya que la víctima manejaba un vehículo particular que no pertenece a ninguna compañía de tabacos.

La víctima del ataque, pese a recibir atención por parte de vecinos del sector y ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital San Pablo de Coquimbo, murió producto de las lesiones.