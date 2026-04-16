Formalizan a estudiante por falsa amenaza de tiroteo en universidad de La Serena: "Era broma"

Un estudiante universitario fue formalizado en La Serena tras difundir en redes sociales un mensaje que advertía sobre un supuesto tiroteo en la sede de la Universidad Central, hecho que generó alarma y obligó a activar protocolos de seguridad.

Según informó la Fiscalía, la publicación provocó la llegada de personal policial al recinto y la evacuación del lugar, lo que llevó a que el caso fuera investigado como desórdenes públicos, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

El imputado, un joven de 19 años, señaló que se trataba de una "broma". Sin embargo, el fiscal Gianni Stagno explicó que este argumento no elimina la responsabilidad, ya que el mensaje alteró el normal funcionamiento del establecimiento y movilizó recursos policiales que pudieron destinarse a otras emergencias.

A raíz de lo ocurrido, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares, entre ellas firma periódica, arraigo nacional y la prohibición de acercarse al recinto educacional. El tribunal acogió estas dos últimas.

Finalmente, se fijó un plazo de 60 días para la investigación, periodo en el que se reunirán más antecedentes sobre el caso.