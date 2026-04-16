Gobierno inició vuelos de expulsión y reportó cifras "optimistas" en su primer mes

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast concretó este jueves el inicio de su agenda de control migratorio con el despegue del primer vuelo de expulsión en uno de los aviones Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

Este operativo marca una de las primeras acciones concretas en la materia por parte de la nueva administración, expulsando a 40 ciudadanos extranjeros.

Según se detalló, de los expulsados, 19 eran colombianos, 17 bolivianos y cuatro ecuatorianos. Las razones para estas expulsiones se dividieron entre medidas administrativas, que afectaron a 25 personas, y órdenes judiciales para los 15 restantes.

Asimismo, las autoridades anunciaron una serie de medidas complementarias para fortalecer el control migratorio, incluyendo el aumento en la frecuencia de los vuelos de expulsión. Sin embargo, por "razones de seguridad interior", se ha optado por no divulgar la periodicidad de estos vuelos.

Además de los vuelos, el plan gubernamental contempla "incrementar la fiscalización para el cumplimiento de la ley migratoria y reforzar el control fronterizo, especialmente en la Macrozona Norte".

Autoridades del Servicio Nacional de Migraciones expresan conformidad con una reducción del 67% en admisiones no autorizadas. (FOTO: ATON)

El primer vuelo de expulsión del gobierno despegó de Santiago con 30 ciudadanos extranjeros, realizó una escala técnica en Iquique sumando 10 más, y tiene como destino Santa Cruz (Bolivia), Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia).

Migraciones destacó la gestión

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, expresó su "optimismo" con los resultados obtenidos durante el primer mes de gestión del actual gobierno.

"Por dar un par de datos: hoy tenemos un 67% menos de ingresos irregulares que hace cuatro años, cuando empezó el gobierno del Presidente (Gabriel) Boric. Tenemos hoy un 33% más de aumentos en las expulsiones durante el primer mes de gobierno, y eso también nos deja tremendamente satisfechos", afirmó el exdiputado.

También resaltó la tendencia de salidas voluntarias, particularmente de ciudadanos venezolanos, señalando que "desde que el Presidente Kast ganó la elección presidencial, han salido del país voluntariamente 2.180" personas de esa nacionalidad.

Planificación de vuelos y el caso venezolano

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó las críticas de parlamentarios de oposición, que advierten que este vuelo de expulsión fue gestionado por el gobierno anterior.

"Las personas que están expulsadas fueron definidas (...) con una planificación que inició este gobierno", aclaró la autoridad.

La Subsecretaría del Interior aclaró que la planificación del presente operativo corresponde íntegramente a la actual administración. (FOTO: ATON)

"Quiero dejar muy claro que el primer vuelo de expulsión del gobierno anterior fue en octubre del primer año de gobierno. Nosotros, a poco andar del segundo mes, ya tenemos nuestro primer vuelo de expulsados. Y van a venir más. Por lo tanto, no hay que confundir los planos. Este operativo por supuesto que se ejecutó en el contexto de una planificación que se ha iniciado una vez que el gobierno del Presidente José Antonio Kast se instaló", puntualizó.

Uno de los mayores problemas en este proceso es con los ciudadanos venezolanos, dado que, en estos momentos, no hay relaciones diplomáticas con la administración chavista.

De todas formas, se informó que el subsecretario Pavez está en conversaciones en con el gobierno venezolano para intentar solucionar esta problemática.