Por etapas y horario reducido: Instituto de Calama vuelve a clases casi un mes después de mortal ataque

El Instituto Obispo Silva Lezaeta anunció que retomará sus actividades académicas el próximo lunes 20 de abril, luego del ataque que terminó con el fallecimiento de una inspectora del establecimiento.

Si bien en un inicio el regreso estaba previsto para este jueves, el recinto confirmó su postergación mediante un comunicado, detallando que el retorno se realizará de manera gradual en tres etapas.

El lunes 20 ingresarán los estudiantes de 1º a 5º básico, el miércoles 22 lo harán los cursos de 6º a 8º básico y el viernes 24 será el turno de III a IV medio.

De cara al reinicio, el establecimiento implementó una nueva distribución interna, separando los espacios de enseñanza básica y media. Asimismo, se establecieron accesos diferenciados para el ingreso y salida de los estudiantes, y en algunos niveles se exigirá el acompañamiento de apoderados. En esa línea, también se crearon credenciales para quienes retiren a alumnos de 1º a 3º básico.

A ello se suma una reorganización del personal, que incluye inspectores, asistentes de la educación y otros profesionales, junto con un aumento en la dotación de inspectores de patio.

En materia de convivencia, el recinto informó la suspensión durante el primer semestre de actividades como el "Jeans Day" y el "Apadrinamiento". Además, se creó la figura del "Delegado de Buena Convivencia Escolar", que actuará como mediador entre estudiantes y autoridades.

El establecimiento precisó que la primera semana de retorno tendrá un horario excepcional, entre las 09:00 y las 12:00 horas, en el marco de las medidas adoptadas tras el hecho.

El respresentante legal del establecimiento, Jorge Reyes, detalló las medidas adoptadas para el retorno a clases, junto con el cronograma definido de manera gradual: "Va a haber una dupla de inspectores en ese patio y, en total, cerca de diez profesionales durante los recreos", agregó.

Reyes sostuvo además que el establecimiento enfrenta un cambio estructural tras lo ocurrido. "El colegio cambió el 27 de marzo y hay que trabajar en esta nueva forma de vivir la educación", afirmó.

Mesa de seguridad escolar

En paralelo, la crisis derivó en la conformación de una mesa de seguridad escolar de emergencia, solicitada por el Colegio de Profesores y acogida por la Delegación Presidencial Provincial, donde se abordó el aumento de situaciones de riesgo en la zona.

En esa instancia se informó que existen 47 casos detectados de conductas de riesgo o amenazas, actualmente bajo análisis técnico de ambas policías, con el objetivo de reforzar no solo la vigilancia externa, sino también la capacitación al interior de los establecimientos.

El delegado presidencial provincial de El Loa, Cristian Ramírez, aseguró que "se han comprometido a que en 15 días este trabajo se traduzca en requerimientos concretos, con respuestas claras y técnicas para otorgar mayor seguridad a profesores y alumnos".

Desde el Colegio de Profesores de Calama valoraron la instancia, aunque insistieron en la necesidad de soluciones de largo plazo. Su presidente, Ariel Aguirre, afirmó que "esperamos que las propuestas se lleven a cabo y no solo en el corto plazo, sino que se proyecten con soluciones que impacten positivamente en la comunidad educativa".

Asimismo, planteó que las policías deben tener un rol más activo dentro de los recintos. "Que no solo resguarden el perímetro, sino que ingresen a los establecimientos para capacitar a docentes y asistentes sobre cómo enfrentar estas situaciones", sostuvo.