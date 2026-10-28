Indagan hallazgo de cuerpo baleado cerca de un campamento en La Serena

La Fiscalía indaga la muerte de un hombre de unos 40 años, cuyo cuerpo fue hallado con al menos un impacto de bala la mañana de este miércoles, en cercanías del campamento La Varilla, en la comuna de La Serena (Región de Coquimbo).

Tras el análisis preliminar realizado por la Brigada de Homicidios de la PDI, y la entrega del cadáver al Servicio Médico Legal, el Ministerio Público está "en etapa de recopilación de antecedentes (para conocer) la identidad del fallecido, así como también requerimientos de información, con la finalidad de encontrar cámaras de seguridad", indicó el fiscal de Alta Complejidad, Luis Miranda.

En concreto, personal policial trabaja para esclarecer la dinámica de los hechos, y determinar si el homicidio fue cometido en el sitio del hallazgo, o si los responsables trasladaron el cuerpo a ese lugar con posterioridad.