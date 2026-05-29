Joven murió por meningitis tras ser enviado a casa y familia acusa negligencia médica

Un joven de 19 años murió por una meningitis bacteriana en el Hospital San Juan de Dios de La Serena, luego de haber sido enviado a su casa con un diagnóstico respiratorio, por lo que ahora su familia acusa una presunta negligencia médica.

La víctima fue identificada como Joaquín Miranda Miranda, quien durante la madrugada del 18 de mayo comenzó con fiebre, escalofríos y dolores corporales, por lo que fue trasladado hasta el servicio de urgencia del recinto asistencial.

La familia sostiene que tras una primera evaluación médica el joven regresó a su casa, pero con el paso de las horas su estado empeoró rápidamente. Posteriormente fue llevado al SAR Raúl Silva Henríquez y luego derivado nuevamente al Hospital de La Serena.

En ese lugar sufrió varios paros cardiorrespiratorios y finalmente falleció. Desde el recinto asistencial informaron que el joven presentaba una meningitis provocada por la bacteria Neisseria meningitidis serogrupo Y.

El subdirector médico de Atención Cerrada del hospital, Sergio Puebla, explicó que tras confirmarse la bacteria por parte del Instituto de Salud Pública se activaron los protocolos correspondientes junto a la Seremi de Salud, incluyendo medidas preventivas para los contactos estrechos.

El recinto además expresó sus condolencias a la familia y aseguró que ha mantenido comunicación y acompañamiento con sus cercanos durante el proceso.