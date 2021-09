La Serena: Clausuran fábrica que operaba sin patente, ruidosa y en rebeldía

Con candados y cadenas fue clausurada una fábrica de vibrados ubicada en el sector de Alfalfares, en la comuna de La Serena, luego de que una serie de denuncias de vecinos permitiera descubrir que no sólo funcionaba sin patente municipal, sino que además lo hacía en un lugar no permitido por el Plan Regulador.

Los vecinos del sector enviaron una carta al municipio pidiendo mediación para solucionar los problemas originados por la fábrica de vibrados. Esto derivó en reuniones en las que participaron el dueño del terreno, dirigentes y funcionarios de la municipalidad de La Serena.

Sin embargo, estas instancias no llegaron a un acuerdo.

HISTORIA DE DESENCUENTROS

La Dirección de Obras Municipales confirmó en junio que la empresa Soluciones Sólidas Spa funcionaba en un sector donde el Plan Regulador no permite actividades productivas, por lo que inspectores municipales notificaron al dueño que desarrollaba una actividad sin patente municipal.

Tanto al dueño como al representante legal de Soluciones Sólidas Spa se les comunicó que se iba a solicitar decreto de clausura por no contar con patente comercial y realizar trabajo en una zona no autorizada. No obstante, pese a la notificación, la empresa continuó funcionando.

Susana Vera, jefa del Departamento de Rentas del municipio serenense, explicó que ya se emitió el decreto de clausura, que señala "que la industria se cierra hasta que el señor se acerque a la Municipalidad y lo logremos hacer entender, pues ya nos hemos reunido con la Junta de Vecinos y se ha mediado".

"Fuimos a clausurar y seguía funcionando sin patente y sin la autorización de la dirección de Obras ya que el Plan Regulador no permite esta actividad comercial", reiteró.

Inspectores de la Municipalidad fueron al lugar levantando la respectiva acta, cerrando con candados y cadenas y adosando sellos municipales.