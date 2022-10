La Serena: Mantienen prisión preventiva para carabinera imputada por apremios ilegítimos

El Juzgado de Garantía de La Serena decidió mantener con la medida cautelar de prisión preventiva a una subteniente de Carabineros imputada como autora de tres delitos de apremios ilegítimos ocurridos entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

En una audiencia realizada este jueves, el juez Carlos Jorquera rechazó la petición realizada por la defensa de J.W.N.H., aludiendo a que los antecedentes aportados no variaron las circunstancias que se tomaron en cuenta al momento de decretar la medida cautelar.

"La fotografía y el informe pericial que se muestra en relación al hecho número tres no tiene ninguna incidencia en los hechos por los cuales ha sido formalizada la imputada. La conducta que haya desarrollado la víctima en este caso no es lo que se está cuestionando en esta causa. Acá lo que se está investigando y por lo cual la imputada está en prisión preventiva son los hechos que acaecen con posterioridad a su detención. Y respecto de ese hecho no se ha proporcionado ningún antecedente nuevo", puntualizó.

GOLPEADOS Y OBLIGADOS A CANTAR EL HIMNO NACIONAL

De acuerdo a la Fiscalía, aproximadamente a las 21:30 horas del 21 de octubre de 2019, y cerca de las 20:30 horas del día siguiente, un piquete de efectivos de Carabineros, a cargo de la imputada, la subteniente J.W.N.H., se trasladaba a bordo de un vehículo institucional, por diversas calles de la comuna de La Serena, procediendo, el primer día, a detener por infringir el toque de queda a cinco personas. Al día siguiente detuvieron a otras tres.

En ambos casos, las víctimas fueron subidas a la patrulla para ser trasladadas a una unidad policial. En el trayecto, miembros del piquete agredieron a los aprehendidos, propinándoles bofetadas, golpes de puño y puntapiés, además de golpearlos con los bastones de servicio en diversas partes del cuerpo e insultarlos, supuestamente, por participar en manifestaciones.

Asimismo, en ambas ocasiones obligaron, bajo intimidación y amenazas, a las víctimas a cantar en forma reiterada el Himno Nacional.

En otro hecho ocurrido el 9 de marzo del 2020, en los instantes en que la víctima era trasladada en calidad de detenida, la imputada la agredió "propinándole diversos golpes, tirándole fuertemente el cabello en reiteradas oportunidades, subiéndose sobre ella cuando se encontraba tendida al interior del carro, ejerciendo presión con sus piernas en las costillas de la víctima, reprochándola por no vestir sostenes y participar de manifestaciones, rociándola además con gas químico en la zona de los pechos, entrepierna y muslos".