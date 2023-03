La Serena: Presunto asesino de trabajador tiene 19 años

En horas de la noche del lunes fue detenido en calle Cisternas, en La Serena, un joven chileno de 19 años, presunto autor de un homicidio ocurrido el sábado 4 de marzo en el sector Puertas del Mar de la misma comuna.

La víctima, Luis Carreño Pailacura, de 38 años, fue abordada en momentos en que conversaba con su esposa mediante una videollamada: delincuentes lo agredieron y, en medio de un forcejeo, le propinaron tres puñaladas para robar su teléfono celular.

El trabajador -que era padre de dos hijos- falleció en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad, producto de la gravedad de las lesiones.

Su viuda contó al diario El Día que el crimen ocurrió alrededor de las 21:15 horas: su marido -que realizaba trabajos de mantención de electrodomésticos en condominios del sector- la llamó para avisarle que llegaría a su casa más tarde de lo previsto.

"Me contó que ya venía de regreso y que estaba esperando el Uber que lo pasaría a buscar. En ese instante, siento que empiezan a gritar varias personas cerca de él y me ahí me di cuenta que lo estaban asaltando (...) Le gritaban que les pasara el celular, a lo que mi marido comenzó a gritar y, por lo que noté, comenzó un forcejeo y fue ahí que se cortó la llamada", relató la mujer, que junto a un yerno se dirigió de inmediato al sitio del suceso.

"Cuando llegamos, lo estaban subiendo a la ambulancia", explicó.

DOS DETENIDOS

El subcomisario José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI La Serena, indicó que, mediante diligencias investigativas, "se logró posicionar e identificar al presunto autor material" de la agresión que le costó la vida a Carreño.

En el procedimiento "se incautaron diversas especies relacionadas con el ilícito, que fueron fijadas y serán periciadas para ser entregadas al Ministerio Público", agregó Cáceres.

[AHORA] "Detectives de la Brigada de Homicidios La Serena detienen al presunto autor del crimen de un trabajador de 38 años, en el sector Puertas del Mar, ocurrido hace dos días. El imputado de nacionalidad chilena, tiene 19 años". Subprefecto José Cáceres, jefe de dicha unidad. pic.twitter.com/bog7QDPICA — PDI_Coquimbo (@PDI_Coquimbo) March 7, 2023

Horas después del primer arresto, la PDI logró detener a un segundo involucrado, quien estaba a bordo del vehículo en el cual los delincuentes huyeron tras apuñalar al trabajador.

"Esta madrugada, detectives de la Brigada de Homicidios La Serena detuvieron a un segundo involucrado en el robo con homicidio de un trabajador, en el sector Puertas del Mar. Cámaras de @munilaserena fueron clave para la detención", subprefecto José Cáceres, jefe de dicha unidad. pic.twitter.com/zi1tJUp0m6 — PDI_Coquimbo (@PDI_Coquimbo) March 7, 2023

Durante esta jornada de martes se llevará a cabo la audiencia de control de detención de ambos sospechosos.