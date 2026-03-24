Naufragio de embarcación pesquera deja tres desaparecidos en Coquimbo

Un amplio operativo de búsqueda se realiza tras el hundimiento de una embarcación pesquera que se dirigía -con tres tripulantes- desde la caleta hacia el puerto de Coquimbo.

De acuerdo con los reportes oficiales, la emergencia se activó durante la jornada de este martes, una vez que se perdió el rastro de la embarcación y se confirmaron los primeros indicios del siniestro en el borde costero.

"Se recibió la información de que una embarcación proveniente de la Caleta de Coquimbo tuvo un hundimiento en cercanías de El Panul. Esta se hizo a la mar sin vigencia administrativa ni zarpe vigente", señaló Daniel Sarzosa, capitán de fragata de la Armada y capitán de puerto de Coquimbo.

Esta falta de documentación administrativa implica que la nave no contaba con las autorizaciones reglamentarias necesarias para navegar, lo que complica el registro de los protocolos de seguridad seguidos antes del accidente.

La lancha de servicios generales "Coquimbo" y la patrulla "Arcángel" -ambas pertenecientes a la Armada- trabajan en la búsqueda de los desaparecidos.

A este esfuerzo se han unido voluntariamente otras embarcaciones menores de pescadores de la zona, quienes colaboran en el rastreo marítimo con la esperanza de encontrar a sus compañeros.

Además, se han sumado patrullas terrestres que recorren el litoral cercano a la zona de El Panul.