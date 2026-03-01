Síguenos:
Tópicos: País | Región de Coquimbo

Niño se electrocutó en supermercado de La Serena

Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Un niño de cuatro años recibió una descarga eléctrica dentro del supermercado Sant Isabel, ubicado en calle Cuatro Esquinas con Gabriela Mistral, en la ciudad de la Serena (Región de Coquimbo), luego de tocar un elemento en el suelo junto a una de las cajas de autoservicio.

El menor fue trasladado al Hospital de Coquimbo, donde se mantiene hospitalizado y riesgo vital.

El subprefecto Freddy Montoya, jefe de la brigada de Homicidios de la Policía de La Serena, detalló que "se han coordinado con peritos electro-ingenieros de la ciudad de Santiago a fin de poder también realizar esa pericia específica".

