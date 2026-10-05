Ovalle se convierte en la segunda ciudad de Sudamérica con transporte público 100% eléctrico

Ovalle marcó un hito al convertirse en la segunda ciudad sudamericana con una red de buses públicos totalmente eléctricos, después de Copiapó.

El nuevo sistema comenzó este sábado su periodo de marcha blanca y contempla 41 buses distribuidos en siete recorridos, que conectarán distintos sectores de la comuna, entre ellos el centro, el Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas y el estadio municipal.

La iniciativa representa una inversión de más de 22 millones de dólares por parte del Ministerio de Transportes y se estima que permitirá realizar cerca de dos millones de viajes al año.

Durante los aproximadamente tres meses que durará la marcha blanca se evaluará el comportamiento de la demanda para determinar eventuales ajustes en las frecuencias de los recorridos.

El proceso también permitirá evaluar el funcionamiento del sistema de pago y la adaptación de los usuarios a esta nueva modalidad de transporte.

Los usuarios podrán utilizar la aplicación Red Regional para planificar sus viajes, ubicar los puntos de venta y recarga y recibir alertas relacionadas con el estado de los servicios.

Las tarifas serán de 500 pesos para adultos, 250 pesos para adultos mayores y 160 pesos para estudiantes.

Durante la ceremonia de lanzamiento, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, valoró las características de los nuevos vehículos y el alcance de la iniciativa.

"Son buses de alto estándar, con aire acondicionado, Wi-Fi, cámaras de seguridad y con una participación importante de mujeres conductoras", señaló la autoridad, quien destacó que la inversión busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna y continuar avanzando en materia de transporte en la Región de Coquimbo y el resto del país.

El alcalde de Ovalle, Héctor Vega, destacó que el nuevo sistema también permitirá llegar a sectores que anteriormente no contaban con recorridos establecido, como la Población Ariztía, cuyos habitantes debían caminar para llegar al Cesfam Fray Jorge, y el sector de Los Leíces.

Con el inicio de la marcha blanca, Ovalle comenzó así el proceso de implementación de su nuevo sistema de transporte público eléctrico, que tiene previsto iniciar su operación en régimen en marzo de 2027.