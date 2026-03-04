Riña terminó en homicidio en el Barrio Inglés de Coquimbo

Un hombre falleció la noche del martes tras ser apuñalado en medio de una riña en el sector del Barrio Inglés, en la comuna de Coquimbo.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando la víctima se enfrentó con al menos cuatro individuos en la vía pública. En ese momento, uno de ellos extrajo un arma cortopunzante y le propinó tres estocadas.

El herido fue trasladado hasta el hospital local, donde murió mientras recibía atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras el ataque, los involucrados huyeron por los cerros de la ciudad puerto. Sin embargo, personal de seguridad municipal logró la detención del presunto autor del homicidio.

El imputado corresponde a un ciudadano colombiano de 38 años, quien se encuentra en situación migratoria irregular.

Durante la jornada de este miércoles pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de Coquimbo y el Ministerio Público presentará los cargos en su contra.