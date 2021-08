Sichel: Dominga no debe avanzar sin resolver punto crítico sobre la afectación a la biodiversidad

El candidato presidencial de Chile Vamos, el independiente Sebastián Sichel, abordó este jueves la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo, que ayer miércoles aprobó con condiciones el polémico megaproyecto minero-portuario Dominga, rechazado por la misma instancia en 2017 en el entonces Gobierno de Michelle Bachelet, situación que derivó en una larga pugna judicial.

La iniciativa de Andes Iron, empresa ligada a la familia de Carlos Alberto "Choclo" Délano, pretende construir una mina de hierro y cobre, además de un puerto en la Región de Coquimbo, en la comuna costera de La Higuera.

Un día después de la determinación de la Coeva, Sichel afirmó que "las instituciones deben resolver, pero creo que el proyecto no debe seguir avanzando sin resolver ese punto crítico y esencial que es la afectación de la biodiversidad en la zona costera".

"La región no aguanta un nuevo puerto", advirtió el abanderado del oficialismo.

El Tribunal Ambiental de Antofagasta determinó el 16 de abril pasado que la propuesta volviera a ser revisada y votada en el Coeva tras acoger la reclamación que había interpuesto Andes Iron en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Dicho dictamen ordenó "retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación Ambiental, de manera tal que se proceda a una nueva votación –esta vez ajustada a derecho- de parte de la Coeva, de la Región de Coquimbo": ésta tuvo ayer 11 votos a favor de Dominga y sólo uno en contra.

BORIC: "QUEREMOS DESARROLLO, PERO NO A COSTA DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS COMUNIDADES"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, por su parte, también criticó la decisión y fustigó que "Chile Vamos y la derecha están haciendo un daño irreparable al permitir que continúe el proyecto de minera Dominga".

"Nuestra postura en esto es clara y la mantendremos firme en un futuro Gobierno: queremos desarrollo, pero no a costa del medio ambiente y las comunidades", remarcó el diputado de Convergencia Social.

PROVOSTE: "UNA PROVOCACIÓN INACEPTABLE"

En Unidad Constituyente, la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, reprochó que la luz verde al proyecto "es una irresponsabilidad del Gobierno en medio de la crisis climática y ambiental que está atravesando nuestro país".

"Intentar aprobar un proyecto que compromete a las futuras generaciones es una mala idea, es una provocación inaceptable a la institucionalidad ambiental y a todas las organizaciones que han trabajado para visibilizar sus efectos adversos", arguyó la presidenta del Senado.

NARVÁEZ: "UN ERROR QUE NOS COSTARÁ CARO"

Su par del Partido Socialista, Paula Narváez, enfatizó que "la aprobación del proyecto Dominga es un error que nos costará caro", asegurando que "esto no es progreso, es el comienzo de una nueva zona de sacrificio".

"No queremos desarrollo a costa de los territorios y del bienestar de las personas. No profundicemos la crisis climática", pidió la ex vocera de Michelle Bachelet.

MALDONADO: "PIÑERA BURLÓ DESCENTRALIZACIÓN Y VOLUNTAD CIUDADANA"

En tanto, Carlos Maldonado, carta del Partido Radical, aseveró que "Piñera, a través de Seremis, aprueba Dominga, burlando descentralización y voluntad ciudadana que eligió gobernadora regional que ha expresado serios reparos al proyecto".

"Legislaremos para elevar sustancialmente estándares medioambientales por la crisis climática y para radicar facultades decisorias en autoridades regionales democráticamente electas", agregó.