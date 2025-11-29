Transeúntes encontraron un pie humano en playa de Los Vilos

La Brigada de Homicidios de la PDI de La Serena llegó esta mañana hasta la playa principal de Los Vilos, en la región de Coquimbo, luego de que transeúntes encontraran un pie humano en la orilla del balneario.

El jefe de la Brigada de Homicidios La Serena, subprefecto José Cáceres, confirmó que el procedimiento se realizó por instrucción de la Fiscalía Macrozona Norte, que ordenó el levantamiento del sitio del suceso y el análisis preliminar del hallazgo.

"Un equipo de la brigada de homicidios se traslada al borde costero donde, en horas de la mañana, fue hallado un resto, aparentemente de un pie humano. Se hará el trabajo del sitio del suceso y las pericias correspondientes, para luego enviarlo al Servicio Médico Legal", explicó el subprefecto.

Tras las diligencias en terreno, los equipos especializados cercaron el área y trasladaron el resto óseo al SML de La Serena, donde se realizarán los peritajes de ADN que permitirán determinar su origen y posible vinculación con denuncias por presunta desgracia registradas en la zona.