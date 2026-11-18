El Juzgado de Garantía de Toltén decretó este miércoles la prisión preventiva para el hombre de 24 años acusado de asesinar a disparos a un adolescente de 15 años en Queule, Región de La Araucanía, tras una discusión por el atropello de un perro.

El sujeto fue formalizado como autor de los delitos de homicidio simple, disparos injustificados y porte ilegal de arma de fuego.

El crimen se registró durante la noche del pasado domingo 15 de noviembre en dicha localidad costera de La Araucanía, luego de que el acusado abriera fuego contra el vehículo en el que se trasladaba la víctima.

El hecho se desencadenó producto de una discusión por el atropello de la mascota del imputado en la vía pública.

La fiscalía formalizó al individuo de 24 años por los ilícitos de homicidio simple, disparos injustificados y tenencia ilícita de armamento. (FOTO: ATON)

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hombre reaccionó de manera violenta contra los ocupantes del móvil, extrayendo un arma de fuego para efectuar múltiples tiros directos hacia la carrocería.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del joven de 15 años, quien perdió la vida en el Hospital de Valdivia debido a la gravedad de su lesión.

Tras el ataque armado, las autoridades policiales lograron individualizar y detener al sospechoso, un ciudadano chileno de 24 años.

Durante la audiencia de formalización, la sede judicial consideró que la libertad del individuo constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando su ingreso inmediato a un recinto penal mientras se cumple el período de indagatorias.