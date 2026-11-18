El proyecto de Sala Cuna Universal fue aprobado esta jornada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que fue despachado al Senado.

La iniciativa tuvo el visto bueno del hemiciclo con 132 votos a favor y 12 abstenciones, por lo que inició su tercer trámite constitucional.

La iniciativa amplía el derecho eliminando la exigencia de que las empresas tengan 20 o más trabajadoras para estar obligadas a proveerlo, además de crear un Fondo Solidario para financiarlo.

También amplía la cobertura a trabajadoras y trabajadores, incluidos determinados independientes.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), anunció que el martes 24 se dará cuenta en la Sala el proyecto de Sala Cuna, con miras a despacharlo a ley el miércoles 25.

Gobierno se comprometió a establecer tope del 20% al copago

Uno de los puntos que generaron mayor discusión fue el eventual copago que tendrán que pagar las familias. Sin embargo, antes de la votación, el Gobierno se comprometió a presentar, a través de una ley miscelánea antes de fin de año, una modificación para que el pago no supere el 20%.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que, "como está el proyecto actualmente, el copago tiene una protección solo para las familias vulnerables en el tramo del 40% del Registro Social de Hogares; allí, contempla un subsidio del 50% del copago que se genere. Y las familias pertenecientes al tramo 41%-60%, tienen un subsidio del 30%".

"Eso es financiado con cargo al Fondo (Solidario). Lo que hemos planteado es que, a través de una ley miscelánea, nos comprometemos de aquí a fin de año no dejar libremente el copago, sino ponerle un tope del 20%", sostuvo.