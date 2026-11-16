Adolescente murió baleado tras discusión por atropello de un perro

Un adolescente de 15 años falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza en la localidad de Queule, al sur de la Región de La Araucanía.

Según los antecedentes preliminares, un hombre habría disparado contra el vehículo en el que viajaba la víctima tras una discusión por el atropello de su perro.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas del domingo, cuando el adolescente se encontraba al interior de un automóvil junto a un adulto. Tras recibir el disparo, fue trasladado de urgencia al Hospital de Valdivia, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, detalló que "producto del posible atropello de un perro, se habría generado una discusión entre ambas personas, lo que generó que finalmente el dueño del can efectuara un disparo, ocasionándole la lesión que finalmente costó la vida del menor que iba al interior de ese vehículo".

La fiscal Nelly Marabolí detalló que "ofuscado porque el conductor de un vehículo atropelló a su perro, sacó un arma de fuego y disparó contra los ocupantes de ese móvil, causando la muerte de un adolescente de 15 años. El día de hoy se controló la detención de este imputado y se amplió la misma hasta el día miércoles a las 12:00 horas, donde la Fiscalía contará con todos los antecedentes para poder formalizar la investigación".

El hombre, chileno y de 24 años, fue detenido. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.