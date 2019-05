Autor de múltiples violaciones en Temuco fue condenado a cadena perpetua

El Tribunal de Juicio Oral de Temuco condenó a presidio perpetuo a sujeto apodado "El violador de la isla Cautín", quien fue declarado culpable de cuatro delitos de robo con violación, dos de robo con intimidación y seis de abusos sexuales.

De acuerdo con lo establecido por el tribunal, Edison Alejandro Cid Contreras (35 años), fue el autor de todos estos crímenes contra parejas jóvenes en un recinto que se ubica a orillas del río Cautín de Temuco.

El tribunal sentenció a Cid a presidio perpetuo calificado por los robos con violación, a diez años y un día por los robos con intimidación y a ocho años por los abusos sexuales, delitos que fueron perpetrados entre diciembre de 2017 y enero de 2018.

El fiscal de Temuco Cristián Gacitúa dijo que el Ministerio Público quedó conforme con las condenas y destacó que "este resultado no hubiese sido posible si no hubiésemos contado con la participación efectiva de las víctimas tanto en la investigación como en el transcurso del juicio. De las seis víctimas, cuatro eran menores de edad al momento de los hechos, de manera que también fue importante la participación no solo de las víctimas sino también de sus familias".

Además el persecutor explicó que el condenado "en este caso no puede acceder a ningún tipo de beneficio hasta que transcurran los 40 años (de la cadena perpetua calificada) y los siguientes 18 años (de las otras condenas): recién entonces podría optar a algún tipo de beneficio".