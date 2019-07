Comunidades mapuche convocan a masiva marcha en Temuco

Las comunidades agrupadas en el Movimiento Mapuche del Xawn Temucuicui de Ercilla llamaron a una gran marcha mapuche para el 24 de julio en Temuco, en protesta por el crimen de Camilo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre del 2018 en La Araucanía.

En un comunicado público, los dirigentes precisan que "llamamos a una gran concentración y marcha para evitar la impunidad que se pretende instalar en contra de la familia Catrillanca, el lof Temucuicui y el pueblo mapuche".

Marcelo Catrillanca, padre del joven asesinado, dijo a Cooperativa que se busca "que el asesinato que sufrió mi hijo no quede en la impunidad y que los carabineros puedan pagar por el crimen, que para nosotros no es un homicidio simple".

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio Servicio y Turismo de Temuco, Gustavo Valenzuela, sostuvo que esperaba la movilización anunciada se realice respetando el Estado de Derecho para evitar los destrozos realizados en ediciones anteriores.

"Esperamos que esta marcha convocada para el día 24 de julio del presente por comunidades Mapuche de la zona de Ercilla se enmarquen en dentro del Estado de Derecho y que sean autorizadas y esperamos también que no se provoquen destrozos en el centro de la ciudad, que no se hagan destrozos en la infraestructura pública, que no se dañe a la gente, a nuestros habitantes", enfatizó Valenzuela.

En tanto, desde la gobernación de Cautín se confirmó que, de momento, no ha llegado ninguna petición de autorización para realizar la marcha por el centro de la capital regional.

El Movimiento Mapuche del Xawn Temucuicui -dice el texto- "nace resultado de la militarización al Wallmapu, criminalización de la lucha mapuche, persecuciones sistemáticas a sus dirigentes y finalmente la ejecución de Camilo Catrillanca, más la tortura a un adolescente quien lo acompañaba".