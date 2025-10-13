Dos lesionados y una camioneta quemada dejó atentado en Ercilla

Dos personas resultaron lesionadas producto de un atentado registrado durante la noche de este domingo en el sector de Pidima, en la comuna de Ercilla, de la Región de La Araucanía.

El hecho ocurrió cuando un grupo de delincuentes quemó una camioneta para cortar el tránsito en la Ruta 5 Sur, percutando una serie de disparos, dos de los cuales impactaron a una mujer, mientras que el chofer de un camión terminó con lesiones leves.

En el lugar se encontraron diversos lienzos alusivos a la causa mapuche.

Estos hechos se dan a cuatro años del inicio del estado de excepción en la Macrozona Sur.