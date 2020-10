Dueño de camiones quemados en Angol acusa "abandono del Gobierno" para La Araucanía

El empresario Gerardo Cerda, dueño del campamento y de los 15 camiones quemados este viernes en Angol, acusó que el Gobierno "tiene abandonada" a la Región de La Araucanía.

El ataque afectó a un campamento, camiones y maquinaria de la empresa Forestal Cerda, ubicada en el sector Mónaco, en la ruta que une Angol con Los Sauces. En el lugar se hallaron panfletos alusivos a las demandas mapuche, mientras testigos señalan que hubo disparos.

"Es la realidad que nosotros estamos viviendo en la Región... Ustedes pueden ver; una cantidad importante de maquinarias de trabajo fueron destruidas, (y hay) cero presencia Carabineros: durante una hora y 40 minutos no llegaron, no llega investigación, no ha llegado el fiscal, no ha llegado ninguna autoridad", criticó el empresario afectado.

"Éste es el abandono en el cual este Gobierno tiene esta región; cortó el país en la mitad y se olvidó que existe la Novena Región. Yo advertí hace más de tres meses la cantidad de amenazas que teníamos sobre este recinto y absolutamente nadie tomó las medidas", lamentó.

Se espera que el intendente Víctor Manoli llegue esta jornada a la comuna de Angol para conocer mayores detalle respecto de este hecho, que mantiene aún el trabajo de Bomberos.

De momento, la autoridad regional se trasladó a Victoria, donde la neblina provocó una catastrófica colisión múltiple en la Ruta 5 Sur, que causó el incendio de varios vehículos.