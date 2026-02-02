Emergencia agrícola en La Araucanía: Más de 500 productores afectados recibirán ayuda

El Gobierno detalló este lunes la entrega de ayuda a más de 500 personas vinculadas al rubro agrícola que han sido afectadas, de forma directa, por los incendios forestales que azotaron a la Región de La Araucanía.

Para enfrentar esta emergencia, el Gobierno declaró la semana pasada emergencia agrícola en la región, medida que busca acelerar la entrega de apoyos a los productores y a los habitantes de sectores rurales que vieron afectada su productividad debido de la acción del fuego.

Respecto a los pasos a seguir para canalizar estas ayudas, el seremi de Agricultura en La Araucanía, Carlos Labrín, explicó que el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) "ya cuenta con un presupuesto para atender a sus usuarios, y también, por parte de Subsecretaría, estamos haciendo las gestiones para poder comprar alimentación para los usuarios afectados que no los no cubrir Indap".

El seremi también especificó que la ayuda principal se concentrará en las comunas más golpeadas por la catástrofe.

Más de quinientas personas dedicadas a la actividad agrícola fueron identificadas por el gobierno como perjudicadas, y se busca agilizar la asistencia urgente para ellas. (FOTO: ATON/referencial).

"Hay un presupuesto establecido por Indap para poder atender a los usuarios de las comunas que son las más afectadas, como Purén -que tiene más de 100 usuarios-, Ercilla con 46 y Angol con 40", puntualizó Labrín.

Los recientes incendios forestales en La Araucanía no solo han provocado una emergencia agrícola significativa, sino que también provocaron la destrucción de viviendas.

Frente a esto, el delegado presidencial regional, Eduardo Abdala, informó la entrega de casas a familias que fueron afectadas por estas emergencias.