Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.2°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Emergencia agrícola en La Araucanía: Más de 500 productores afectados recibirán ayuda

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) ya tiene un presupuesto asignado para atender a sus beneficiarios, y la Subsecretaría gestiona la compra de alimentos.

Localidades como Purén, con más de 100 beneficiarios, Ercilla con 46 y Angol con 40, son las que presentan mayor cantidad de personas afectadas por la emergencia.

Emergencia agrícola en La Araucanía: Más de 500 productores afectados recibirán ayuda
 ATON (referencial)

El delegado presidencial regional informó sobre planes para entregar hogares a grupos familiares que perdieron sus residencias a raíz de los recientes incendios.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Gobierno detalló este lunes la entrega de ayuda a más de 500 personas vinculadas al rubro agrícola que han sido afectadas, de forma directa, por los incendios forestales que azotaron a la Región de La Araucanía.

Para enfrentar esta emergencia, el Gobierno declaró la semana pasada emergencia agrícola en la región, medida que busca acelerar la entrega de apoyos a los productores y a los habitantes de sectores rurales que vieron afectada su productividad debido de la acción del fuego.

Respecto a los pasos a seguir para canalizar estas ayudas, el seremi de Agricultura en La Araucanía, Carlos Labrín, explicó que el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) "ya cuenta con un presupuesto para atender a sus usuarios, y también, por parte de Subsecretaría, estamos haciendo las gestiones para poder comprar alimentación para los usuarios afectados que no los no cubrir Indap".

El seremi también especificó que la ayuda principal se concentrará en las comunas más golpeadas por la catástrofe.

Imagen foto_00000001
Más de quinientas personas dedicadas a la actividad agrícola fueron identificadas por el gobierno como perjudicadas, y se busca agilizar la asistencia urgente para ellas. (FOTO: ATON/referencial).

"Hay un presupuesto establecido por Indap para poder atender a los usuarios de las comunas que son las más afectadas, como Purén -que tiene más de 100 usuarios-, Ercilla con 46 y Angol con 40", puntualizó Labrín.

Los recientes incendios forestales en La Araucanía no solo han provocado una emergencia agrícola significativa, sino que también provocaron la destrucción de viviendas.

Frente a esto, el delegado presidencial regional, Eduardo Abdala, informó la entrega de casas a familias que fueron afectadas por estas emergencias.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada