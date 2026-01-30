Gobierno declaró emergencia agrícola en La Araucanía

El Ministerio de Agricultura anunció la declaración de emergencia agrícola para toda la Región de La Araucanía, a raíz de los incendios forestales que han afectado a la zona.

La medida busca acelerar la entrega de apoyos a los productores agrícolas y a los habitantes de sectores rurales, para quienes vieron afectada su productividad producto de la acción del fuego.

Al respecto, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, declaró: "Seguimos trabajando en la aplicación de la Ficha de Afectación Agrícola (FAS) para poder dar respuesta a las necesidades que generó esta emergencia entre los agricultores de la región de La Araucanía".



El Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola en la región de La Araucanía, debido a los daños productivos provocados por los incendios forestales.



