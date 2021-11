Encapuchados atacaron fundo del diputado RN Jorge Rathgeb en Traiguén

Un grupo de encapuchados atacó durante la madrugada de este viernes un fundo del diputado Jorge Rathgeb (RN), ubicado en la comuna de Traiguén, en la Región de La Araucanía.

Fueron cerca de 4 a 6 personas quienes amenazaron al cuidador del predio para que hiciera abandono, y así procedieron a quemar una casa, tres galpones, maquinaria y vehículos, en medio del estado de excepción que rige para la Macrozona Sur.

El diputado oficialista utilizó sus redes sociales para compartir el registro de los daños y condenar el ataque, señalando que "aquellos que cometieron este acto son mentes que no están en su sano juicio y que solo buscan infundir temor".

Además, en un comunicado, indicó que el atentado "sigue demostrando que el Estado de Emergencia debe mantenerse y el Gobierno exigir que el trabajo investigativo pueda arrojar resultados" para todos aquellos que "han sido víctimas de estos hechos".

