A partir de este lunes comienza a abrir el comercio y los restaurantes de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía, tras avanzar en el Plan "Paso a Paso" de cuarentena a transición.

Desde las 05:00 de la mañana de este lunes 21 de diciembre ambas comunas podrán reabrir los locales comerciales luego de más de dos meses en confinamiento, que ya se preparan con reuniones para respetar los protocolos sanitarios.

Aún así, desde la Cámara de Comercio de Temuco, Gustavo Valenzuela, aseguró que "lamentablemente igual pedíamos una mano de parte de la autoridad, cosa que no se dio en este momento que era poder abrir de inmediato, a partir de mañana o del sábado. Haber aprovechado para haber recuperado algo las ventas que no se han hecho, y lamentablemente no se logró".

Y señaló que "pensábamos que la autoridad iba a ser un poco más consciente de la realidad que está viviendo nuestra ciudad".