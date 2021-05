Ex carabinero condenado en el caso Catrillanca solicitó traslado a Punta Peuco

Las defensas de los principales condenados por la muerte de Camilo Catrillanca y apremios ilegítimos contra el adolescente M.A.P.C., hechos registrados en Temucuicui el 14 de noviembre del 2018, han pedido a la Justicia que ellos cumplan sus penas de presidio efectivo en recintos que les brinden mayor seguridad, con Punta Peuco entre las opciones.

Se trata de los ex sargentos del GOPE Carlos Alarcón Molina, quien deberá pasar 16 años en la cárcel por disparar contra el comunero mapuche y por el homicidio frustrado del menor de edad, y Raúl Ávila Morales, condenado a seis años y 63 días de presidio por apremios ilegítimos, disparos injustificados y obstrucción a la investigación.

De momento, solo el abogado de Ávila, Javier Jara Müller, ha hecho una solicitud concreta con ése fin, la que presentó ante el Tribunal de Garantía de Collipulli, y dijo a El Mercurio que ésta es una manera de adelantarse "a un posible escenario de peligrosidad evidente" si llega a ser recluido en un penal de la macrozona sur.

"Considerando que mi defendido es un ex carabinero, que en los penales del sur hay comuneros mapuches, y que esta causa fue catalogada como de delitos contra los derechos humanos, pedí que se le enviara al penal de Punta Peuco", explicó.

El jurista reconoció que "no es una decisión fácil, pero ese recinto, actualmente, tiene espacio disponible y ofrece la seguridad necesaria. Mi representado cumple los requisitos para estar ahí", y de hecho, sostuvo que "no tengo clara otra opción" para Ávila.

"Punta Peuco es el único penal que, hoy, cumple con las condiciones y requisitos esenciales, dado el tipo de causa y las características de mi representado, para resguardar su seguridad", refiriéndose a que los reos de ese penal justamente cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad.

INTERNACIÓN "A DEFINIR" DE ALARCÓN

El escenario para el ex sargento Alarcón es más incierto, pues su defensa, a cargo de la abogada particular Gloria Chamorro, de momento solo realiza gestiones para que se garantice su resguardo, mientras que "el recinto penal al cual ingresará aún no está definido".

"Sin embargo, la idea es que existan condiciones que garanticen su integridad física y psicológica", por ende, ella considera que una cárcel como Punta Peuco u otra de características parecidas "no se descarta" como alternativa, aunque se sigue a la espera del informe de factibilidad que emitirá Gendarmería "respecto del ingreso a cualquiera de sus recintos, por lo que sigue siendo un tema por definir".

"Lo esperable es que se trate de un recinto que cuente con todas las condiciones necesarias, dado lo mediático del juicio y por la seguridad que se debe brindar a todo condenado", estimó Chamorra.

Por su parte, la Defensoría Penal Pública aún no realiza presentaciones respecto al recinto en el que Alarcón cumplirá la pena cuando la sentencia sea ejecutoriada.