Fatal choque entre bus y camión en la Ruta 5 Sur dejó dos fallecidos y decenas de heridos

Un fatal accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este miércoles en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía.

El siniestro involucró a un bus de dos pisos de la empresa Turbus y a un camión de carga, dejando dos personas fallecidas y una cuarentena de heridos de diversa consideración.

Según los antecedentes proporcionados por la fiscal Magna Gómez, el bus colisionó por alcance con el camión mientras ambos circulaban en dirección sur a norte. "Se produjo un fatal accidente en la Ruta 5 Sur (...) lugar en que un bus de la empresa Turbus colisionó con un camión, confirmándose hasta el momento el lamentable fallecimiento de dos pasajeros del bus", detalló la persecutora.

Entre las víctimas fatales se encuentra un joven auxiliar de la empresa de 19 años y un pasajero cuya identidad aún está en proceso de ser corroborada por las autoridades.

La fiscal Gómez precisó que existen "dos pasajeros con lesiones graves que se encuentran en el Hospital Regional de Temuco, y 31 pasajeros con lesiones de diversa consideración que se encuentran en el Hospital de Pitrufquén".

El bus siniestrado cumplía el trayecto desde la ciudad de Puerto Montt con destino a Viña del Mar. Las primeras indagatorias apuntan a que el choque se produjo cuando el camión reiniciaba su desplazamiento en la vía.

El teniente Manuel Cáceres señaló que la unidad especializada de Carabineros "realizará todas las diligencias técnicas para poder establecer la dinámica y la causa basal del accidente".

Como consecuencia del hecho, el conductor de la máquina de pasajeros fue detenido y será formalizado esta tarde en el Juzgado de Garantía de Pitrufquén, donde podría enfrentar cargos por cuasi delito de homicidio.