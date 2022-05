Gobernador de La Araucanía pidió dejar los "cálculos políticos": Necesitamos un estado de excepción normal

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, enfatizó que es necesario un Estado de Excepción normal en la Macrozona Sur y pidió "no hacer cálculos políticos".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad regional enfatizó que necesitan "un Estado de Excepción normal. Aquí tenemos que ver el bien superior de la región, de las personas; acá no estamos para hacer ningún tipo de cálculo político".

"Aquí lo que necesitamos es dar soluciones a un problema real que vive la Región de La Araucanía, que está desbordado, donde están asesinando personas (...) Las únicas personas que están siendo afectadas hoy día son los trabajadores forestales, los trabajadores agrícolas", detalló Rivas.

"Lo que se necesita aquí son controles y patrullajes que es lo que en realidad se hizo en la primera etapa. Aquí hay que ser bien sincero: no es que el Estado de Excepción va a venir a solucionar todos los problemas que tiene la región hoy día... Sabemos que no van a llegar a cero los atentados, pero no podemos olvidar que tuvimos una mejora importante desde el punto de vista de las usurpaciones (en el primer estado de excepción), los mismos atentados bajaron durante el Estado de Excepción", enfatizó el gobernador.

Asimismo, la autoridad regional fustigó al Congreso por que sigue dilatando la tramitación o discusión de "leyes importantes: la ley de inteligencia, la modificación a la ley antiterrorista, la ley del robo de madera. O sea, a nuestros parlamentarios también le pedimos que así como les estamos pidiendo que renueven este Estado de Excepción, esperamos que en el Parlamento también se logre generar este acuerdo".

"También en el poder Judicial... Tenemos una cantidad bajísima de condenados por la cantidad de atentados que tenemos, más de 3.500 en los últimos años; van 54 personas asesinadas", fustigó Rivas, agregando que "las cifras de lo que está pasando en la Macrozona Sur, creo que da para seguir empujando; necesitamos este acuerdo político que es transversal (...) Estamos todos con la disposición a enteder que esto no es un problema político, esto es un problema humanitario: se están asesinando personas".